На Украине предложили возить приезжающих в страну российских артистов в клетках

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Лидер украинской националистической организации «Братство»* Дмитрий Корчинский предложил возить российских артистов, приезжающих на Украину, в железных клетках. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, въезд исполнителей из России на территорию страны не представляет угрозу национальной безопасности.

«Пусть въезжают, но возить их нужно в железных клетках, и тогда ни у кого не будет проблем и будет всё нормально», — заявил Корчинский.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну 104 иностранным артистам, посетившим Крым в 2017 году. 

* «Братство» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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