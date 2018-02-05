В 2017 году Украина запретила въезд в страну 104 побывавшим в Крыму артистам

Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну 104 иностранным артистам, посетившим Крым в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В прошлом году было выявлено 817 иностранцев — деятелей культуры и искусства, которые, возможно, незаконно находились на территории Крыма. Из них о запрете въезда на Украину принято решение относительно 104 иностранцев», — приводят сообщение пресс-службы «Украинские новости».

Также в ведомстве отмечают, что 4 февраля не был допущен на территорию Украины композитор, член группы «А-Студио». Ему запретили въезд в страну на три года «за посещение Крыма». Фамилия артиста не называется.

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко представил закон об ограничениях для выступающих в России артистов.

1 февраля Министерство культуры Украины добавило российского актёра и режиссёра Владимира Меньшова и поэта-песенника Илью Резника в список лиц, угрожающих национальной безопасности.