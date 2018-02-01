Меньшова и Резника внесли в список угроз безопасности Украины

Министерство культуры Украины добавило российского актёра и режиссёра Владимира Меньшова и поэта-песенника Илью Резника в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

Илья Резник и Владимир Меньшов

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© Anatoly Lomohov/Russian Look