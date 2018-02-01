Меньшова и Резника внесли в список угроз безопасности Украины

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Министерство культуры Украины добавило российского актёра и режиссёра Владимира Меньшова и поэта-песенника Илью Резника в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.
Меньшова и Резника внесли в список угроз безопасности Украины
  • Илья Резник и Владимир Меньшов
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomohov/Russian Look

«Обновить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его именами Резник Илья Рахмиелевич, Меньшов Владимир Валентинович», — говорится в приказе ведомства.

Ранее в список попали кинорежиссёр Никита Михалков и рэпер Василий Вакуленко (Баста).

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