Михалкова и Басту внесли в список угроз безопасности Украины

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Министерство культуры Украины добавило четырёх человек в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

Из приказа №55 от 15 января 2018 года, опубликованного на сайте ведомства, следует, что в список попали российские певцы Дмитрий Фомин и Василий Вакуленко (рэпер Баста), кинорежиссёр Никита Михалков и телеведущий Дмитрий Шепелев.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на основании обращения Службы безопасности Украины.

В ноябре 2017 года Минкультуры Украины внесло актёра Фёдора Добронравова в список лиц, представляюших угрозу нацбезопасности.

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