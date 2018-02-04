Около дома Порошенко под Киевом прошёл митинг

Около 70 человек устроили митинг возле дома украинского президента Петра Порошенко под Киевом. Об этом сообщается на сайте Нацполиции страны по Киевской области.

«Около семидесяти человек устроили митинг у стен дома президента страны. После проведения мероприятий участники разъехались по домам. Нарушений общественного порядка не зафиксировано», — говорится на сайте.

Ранее сообщалось, что сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, организовавшие марш в Киеве, потребовали, чтобы Порошенко вышел на площадь Независимости и объявил об отставке.

Впоследствии они сформировали автоколонну и поехали к дому украинского президента.