Около дома Порошенко под Киевом прошёл митинг

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Около 70 человек устроили митинг возле дома украинского президента Петра Порошенко под Киевом. Об этом сообщается на сайте Нацполиции страны по Киевской области.

«Около семидесяти человек устроили митинг у стен дома президента страны. После проведения мероприятий участники разъехались по домам. Нарушений общественного порядка не зафиксировано», — говорится на сайте.

Ранее сообщалось, что сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, организовавшие марш в Киеве, потребовали, чтобы Порошенко вышел на площадь Независимости и объявил об отставке. 

Впоследствии они сформировали автоколонну и поехали к дому украинского президента.

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