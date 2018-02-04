В МВД Украины назвали число участников митинга в Киеве

В МВД Украины заявили, что около 3,5 тыс. человек приняли участие в массовых акциях в центре Киева в воскресенье, 4 февраля. В том числе 2,5 тыс. человек участвовали в марше, организованном бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

«В центральной части столицы состоялись массовые мероприятия, участие в которых приняли около 3,5 тыс. граждан: 2,5 тыс. из них — в «Марше за будущее» и тысяча — в акции «Авто Евро Силы», — заявил первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой, слова которого приводятся на сайте ведомства.

По его словам, всего за порядком на мероприятиях следили около 2 тыс. работников Нацполиции и Национальной гвардии.

Ранее сообщалось, что участники «Марша за импичмент» президента Украины Петра Порошенко, который провели сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, потребовали, чтобы глава государства вышел на площадь Независимости в Киеве и объявил об отставке.