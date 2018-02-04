СМИ: Саакашвили намерен создать «Миротворец» для поддерживающих Порошенко депутатов

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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен создать собственную версию сайта «Миротворец» для депутатов Верховной рады, которые поддерживают президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

В новости говорится, что Саакашвили предложил создать список депутатов, которые не хотят голосовать за отставку Порошенко, в частности опубликовать их адреса и ездить к ним домой «на разговор».

Ранее участники «Марша за импичмент» президента Украины Петра Порошенко, который провели сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, потребовали, чтобы глава государства вышел на площадь Независимости в Киеве и объявил об отставке.

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Украина
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