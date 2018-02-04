СМИ: Саакашвили намерен создать «Миротворец» для поддерживающих Порошенко депутатов

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен создать собственную версию сайта «Миротворец» для депутатов Верховной рады, которые поддерживают президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

В новости говорится, что Саакашвили предложил создать список депутатов, которые не хотят голосовать за отставку Порошенко, в частности опубликовать их адреса и ездить к ним домой «на разговор».

Ранее участники «Марша за импичмент» президента Украины Петра Порошенко, который провели сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, потребовали, чтобы глава государства вышел на площадь Независимости в Киеве и объявил об отставке.