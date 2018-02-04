Саакашвили пообещал представить новый список правительства Украины

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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал обнародовать список кандидатов на правящие должности в украинской власти на митинге, который должен состояться 18 февраля.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«До 18 февраля мы представим новое правительство и десятки кандидатов в президенты», — заявил Саакашвили на митинге на Европейской площади в центре Киева в воскресенье, 4 февраля.

По его словам, на сайте его политической силы будет опубликован список народных депутатов и их адреса, «фотографии политиков и домашние адреса людей, которые должны проголосовать за отставку Порошенко».

«И мы поедем к ним домой, расскажем, чего от них хотим: чтобы они убрали этих политиков от власти и потом сами ушли», — сказал Саакашвили.

Ранее участники «Марша за импичмент» президента Украины Петра Порошенко, который провели сторонники Саакашвили, потребовали, чтобы глава государства вышел на площадь Независимости в Киеве и объявил об отставке.

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Украина
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