Саакашвили пообещал представить новый список правительства Украины
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«До 18 февраля мы представим новое правительство и десятки кандидатов в президенты», — заявил Саакашвили на митинге на Европейской площади в центре Киева в воскресенье, 4 февраля.
По его словам, на сайте его политической силы будет опубликован список народных депутатов и их адреса, «фотографии политиков и домашние адреса людей, которые должны проголосовать за отставку Порошенко».
«И мы поедем к ним домой, расскажем, чего от них хотим: чтобы они убрали этих политиков от власти и потом сами ушли», — сказал Саакашвили.
Ранее участники «Марша за импичмент» президента Украины Петра Порошенко, который провели сторонники Саакашвили, потребовали, чтобы глава государства вышел на площадь Независимости в Киеве и объявил об отставке.