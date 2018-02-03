СМИ: За январь — сентябрь 2017 года Украина увеличила экспорт шмелей почти на 50%

За январь — сентябрь 2017 года Киев на 48% увеличил экспорт шмелей по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Об этом сообщила эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса Дарья Гриценко.

«Экспорт шмелей за январь — сентябрь 2017 года составил 73 тонны... По сравнению с январём — сентябрём 2016 года в 2017-м экспорт увеличился... на 23,5 тонны (48%)», — приводит её слова «Українські Новини».

Уточняется, что в денежном выражении поставки принесли $307,3 тыс.

Три четверти поставок шмелей приходится на Европу, 25% — на страны СНГ, сообщила Гриценко.

Ранее стало известно, что Украина в январе — ноябре 2017 года экспортировала в Россию товаров на сумму $3,58 млрд, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2016-го.