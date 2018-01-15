В 2017 году Украина увеличила экспорт товаров в Россию на 11,6%

Украина в январе — ноябре 2017 года экспортировала в Россию товаров на сумму $3,58 млрд, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

Отмечается, что при этом, по данным Госстата, Украина импортировала из России товаров на сумму $6,33 млрд, то есть на 38,2% больше, чем в январе — ноябре 2016 года.

Ранее стало известно, что импорт в Россию из дальнего зарубежья в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом на 24,3%, до $202,3 млрд.