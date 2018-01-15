В 2017 году импорт в Россию из дальнего зарубежья вырос на 24,3%

Импорт в Россию из дальнего зарубежья в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом на 24,3%, до $202,3 млрд.

«По предварительным данным таможенной статистики, в 2017 году импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил $202,284 млрд и по сравнению с 2016 годом вырос на 24,3%», — цитирует РИА Новости сообщение Федеральной таможенной службы.

Отмечается, что стоимостный объём импорта товаров из стран дальнего зарубежья в декабре 2017 года составил $20,7 млрд.

Импорт текстильных изделий и обуви вырос на 27%, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья — на 16,6%, машиностроительной продукции — на 12,3%, химической продукции — на 4,5%.

В группе продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличился импорт овощей — в 1,7 раза, табака — в 1,5 раза, масла растительного — на 46,2%, зерновых культур — на 45,1%, фруктов — на 39,8%, рыбы — на 27,6%, молочных продуктов — на 23,3%, мяса и субпродуктов — на 22,2%.

Между тем отмечается, что стоимостный объём ввоза алкогольных и безалкогольных напитков сократился на 15,4%, сахара — на 1,6%.

Ранее вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут в разговоре с НСН рассказал, какую роль для российской экономики сыграет возобновление поставок зерна в Турцию.