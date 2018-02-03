В Раде заявили, что Украина потеряла половину ВВП из-за антироссийских санкций США и ЕС

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Санкции США и ЕС в отношении России лишили Украину половины ВВП. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала NewsOne.

«Эти санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла 2%, Европа меньше 1%, а мы — половину», — отметил он.

Ранее глава украинского Минэкономразвития Степан Кубив заявил, что Украина лишилась около $15 млрд из-за утери традиционных рынков реализации продукции, одним из которых была Россия. 

Замминистра экономики Украины Наталия Микольская сообщала, что экспортные потери Украины за период с 2012 по 2016 год составили $31,4 млрд.

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