В Раде заявили, что Украина потеряла половину ВВП из-за антироссийских санкций США и ЕС
«Эти санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла 2%, Европа меньше 1%, а мы — половину», — отметил он.
Ранее глава украинского Минэкономразвития Степан Кубив заявил, что Украина лишилась около $15 млрд из-за утери традиционных рынков реализации продукции, одним из которых была Россия.
Замминистра экономики Украины Наталия Микольская сообщала, что экспортные потери Украины за период с 2012 по 2016 год составили $31,4 млрд.