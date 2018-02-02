Нацбанк Украины значительно ухудшил прогноз по золотовалютным резервам к концу 2019 года
Национальный банк Украины опубликовал отчёт, в котором говорится, что к концу 2019 года золотовалютные резервы страны снизятся до $17,8 млрд.
Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на доклад регулятора.
Отмечается, что изначально планировалось снижение резервов до $21,1 млрд. При этом ожидается, что к концу 2020 года этот показатель должен составить $18,6 млрд.
Ранее в Нацбанке Украины назвали нереальным получение транша от МВФ в ближайшее время.
В октябре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал ФАН переговоры Украины с МВФ.
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