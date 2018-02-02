Эксперт оценил заявления концерна «Укроборонпром» в адрес России
По его словам, утверждения украинской стороны не соответствуют действительности, поскольку Москве не нужно объяснять зарубежным заказчикам и странам — операторам советской военной техники, кто лучше выполнит условия контракта.
Как отметил Кошкин, в сфере вооружения работают суровые законы рынка.
«Ты должен делать лучше, качественнее, и тебе должны доверять при составлении контракта. Заказчик должен быть уверен, что ты качественно и в срок выполнишь свои обязательства по заключённым соглашениям», — пояснил эксперт.
Он добавил, что теперь Киев спохватился и понял, что упустил многие секторы военной сферы, а «виновата» опять Москва.
Ранее директор Института глобальных стратегий политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал отказ Евросоюза выделить €600 млн Украине.