Эксперт оценил заявления концерна «Укроборонпром» в адрес России

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ФАН оценил заявления концерна «Укроборонпром» в адрес России.

По его словам, утверждения украинской стороны не соответствуют действительности, поскольку Москве не нужно объяснять зарубежным заказчикам и странам — операторам советской военной техники, кто лучше выполнит условия контракта.

Как отметил Кошкин, в сфере вооружения работают суровые законы рынка.

«Ты должен делать лучше, качественнее, и тебе должны доверять при составлении контракта. Заказчик должен быть уверен, что ты качественно и в срок выполнишь свои обязательства по заключённым соглашениям», — пояснил эксперт.

Он добавил, что теперь Киев спохватился и понял, что упустил многие секторы военной сферы, а «виновата» опять Москва.

Ранее директор Института глобальных стратегий политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал отказ Евросоюза выделить €600 млн Украине.