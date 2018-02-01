В концерне «Укроборонпром» заявили о перехвате Россией контрактов

Короткая ссылка
В концерне «Укроборонпром» заявили, что Россия лишает их доходов из-за перехвата различных контрактов.

«Россия принимает меры, чтобы потеснить украинские предприятия с международных рынков, где интересы Украины и России пересекаются в борьбе за контракты, связанные с ремонтом и модернизацией техники советского производства», — указывается на сайте компании.

Как отмечают в концерне, российская сторона якобы использует нечестные способы в борьбе за заказчиков.

«Российская сторона в последнее время прибегает к тактике, когда, например, накануне тендеров заваливает потенциальных заказчиков письмами с требованием исключить украинские предприятия из перечня участников», — сообщили в концерне.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства заявил, что намерен инициировать отставку главы «Укроборонпром» Романа Романова из-за непогашения задолженности по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru