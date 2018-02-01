В МВФ заявили, что поднятие зарплат украинцам плохо отразится на экономике Украины

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Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман заявил, что украинцам не стоит поднимать зарплату в настоящий момент, так как это плохо отразится на экономике страны.

Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, увеличение заработной платы должно осуществляться лишь в том случае, если будет увеличиваться продуктивность труда.

«Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо отражаться на росте экономики», — сказал он.

Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что средняя зарплата в стране в 2017 году выросла на 37%.

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