В ЛНР сообщили о двух случаях обстрела со стороны украинских военных

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военные за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня.

«Обстрелам подверглись районы сёл Калиновка и Логвиново», — приводит Луганский информационный центр заявление оборонного ведомства республики.

Как уточняется, огонь вёлся из 82-миллиметровых миномётов, различных типов гранатомётов и вооружения БМП.

Ранее в ВСУ заявили о взятии под контроль села на линии разграничения в Донбассе.

В январе первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал ФАН предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля разместить вооружённый миротворческий контингент в Донбассе.