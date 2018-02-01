В ЛНР сообщили о двух случаях обстрела со стороны украинских военных
«Обстрелам подверглись районы сёл Калиновка и Логвиново», — приводит Луганский информационный центр заявление оборонного ведомства республики.
Как уточняется, огонь вёлся из 82-миллиметровых миномётов, различных типов гранатомётов и вооружения БМП.
Ранее в ВСУ заявили о взятии под контроль села на линии разграничения в Донбассе.
В январе первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал ФАН предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля разместить вооружённый миротворческий контингент в Донбассе.