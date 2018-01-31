Всемирный банк одобрил выделение Узбекистану $500 млн на плодоовощеводство
По данным ВБ, в настоящее время в Узбекистане сельское хозяйство и развитие сельских районов находятся в центре трансформационных процессов.
Во Всемирном банке также считают, что переход к плодоовощеводству — важная часть государственной инвестиционной стратегии.
«Правительство признает необходимость диверсификации сельскохозяйственной продукции, отходя от выращивания хлопка к производству и переработке продукции с более высокой добавленной стоимостью, такой как фрукты, овощи и продукция животноводства», — заявил глава представительства ВБ в Узбекистане Хидеки Мори.
Он добавил, что это способствует созданию лучше оплачиваемых рабочих мест, а также укрепляет продовольственную безопасность и развивает экспортный потенциал страны.
В сентябре сообщалось, что Центральный банк Узбекистана в два раза девальвировал национальную валюту.