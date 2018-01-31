Всемирный банк одобрил выделение Узбекистану $500 млн на плодоовощеводство

Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить Узбекистану займ в размере $500 млн на развитие плодоовощеводства. Решение было одобрено накануне, 30 января, сообщает АН «Подробно.UZ».

По данным ВБ, в настоящее время в Узбекистане сельское хозяйство и развитие сельских районов находятся в центре трансформационных процессов.

Во Всемирном банке также считают, что переход к плодоовощеводству — важная часть государственной инвестиционной стратегии.

«Правительство признает необходимость диверсификации сельскохозяйственной продукции, отходя от выращивания хлопка к производству и переработке продукции с более высокой добавленной стоимостью, такой как фрукты, овощи и продукция животноводства», — заявил глава представительства ВБ в Узбекистане Хидеки Мори.

Он добавил, что это способствует созданию лучше оплачиваемых рабочих мест, а также укрепляет продовольственную безопасность и развивает экспортный потенциал страны.

В сентябре сообщалось, что Центральный банк Узбекистана в два раза девальвировал национальную валюту.