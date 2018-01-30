Украина провела первое испытание крылатой ракеты собственного производства

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Украина провела первое успешное испытание новой крылатой ракеты собственного производства. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Украина провела первое испытание крылатой ракеты собственного производства

«Сегодняшними испытаниями мы открыли новый этап ракетной программы», — цитирует Турчинова пресс-служба ведомства.

Отмечается, что крылатая ракета наземного базирования способна точно поражать наземные и морские цели.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко утвердил гособоронзаказ Украины до 2020 года.

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