Украина провела первое испытание крылатой ракеты собственного производства
Украина провела первое успешное испытание новой крылатой ракеты собственного производства. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
«Сегодняшними испытаниями мы открыли новый этап ракетной программы», — цитирует Турчинова пресс-служба ведомства.
Отмечается, что крылатая ракета наземного базирования способна точно поражать наземные и морские цели.
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