Порошенко утвердил гособоронзаказ Украины до 2020 года

Украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о государственном оборонном заказе на 2018—2020 годы.

Соответствующий документ опубликован на сайте украинского президента.

Как сообщает телеканал «112 Украина», контроль за выполнением решения СНБО, в соответствии с указом, возлагается на секретаря Александра Турчинова.

Отмечается, что приоритетным направлением гособоронзаказа в 2018 году должно стать обеспечение ВС Украины современной ракетной и бронетанковой техникой, а также средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Ранее Порошенко рассказал о новых возможностях сотрудничества Украины с США в сфере обороны.