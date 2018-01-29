Порошенко утвердил гособоронзаказ Украины до 2020 года

Короткая ссылка
Украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о государственном оборонном заказе на 2018—2020 годы.

Соответствующий документ опубликован на сайте украинского президента.

Как сообщает телеканал «112 Украина», контроль за выполнением решения СНБО, в соответствии с указом, возлагается на секретаря Александра Турчинова.

Отмечается, что приоритетным направлением гособоронзаказа в 2018 году должно стать обеспечение ВС Украины современной ракетной и бронетанковой техникой, а также средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Ранее Порошенко рассказал о новых возможностях сотрудничества Украины с США в сфере обороны. 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru