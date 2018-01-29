Порошенко утвердил гособоронзаказ Украины до 2020 года
Соответствующий документ опубликован на сайте украинского президента.
Как сообщает телеканал «112 Украина», контроль за выполнением решения СНБО, в соответствии с указом, возлагается на секретаря Александра Турчинова.
Отмечается, что приоритетным направлением гособоронзаказа в 2018 году должно стать обеспечение ВС Украины современной ракетной и бронетанковой техникой, а также средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.
Ранее Порошенко рассказал о новых возможностях сотрудничества Украины с США в сфере обороны.