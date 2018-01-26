Порошенко рассказал о новых возможностях сотрудничества Украины с США в сфере обороны

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Президент Украины Пётр Порошенко рассказал о новых возможностях сотрудничества Украины с США в сфере обороны. Об этом сообщает «112 Украина».

«Мы уже видим сегодня новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и договорились сегодня (с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном. — RT) об определённых этапах этого сотрудничества», — заявил украинский лидер.

Порошенко добавил, что речь идёт, в частности, о проведении совместных учений и поставках оружия.

Как сообщалось ранее, во время выступления в Украинском доме в Давосе президент Украины предположил, что согласование вопроса о миротворческой миссии ООН в Донбассе может произойти в 2018 году.

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