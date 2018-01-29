Задержан подозреваемый в убийстве в помещении пункта лотереи в Киеве

Украинские полицейские задержали подозреваемого в убийстве человека в помещении пункта национальной лотереи в Киеве. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил начальник Главного управления Нацполиции по Киеву Андрей Крищенко.

«Несколько минут назад человек, который совершил это убийство, был задержан работниками уголовного розыска», — заявил Крищенко.

По его словам, у подозреваемого изъяли оружие.

В полиции добавили, что задержанный работает в правоохранительных структурах и ранее был осуждён за кражи.

Ранее сообщалось, что семеро мужчин в чёрной форме забежали в помещение национальной лотереи, где находились пять представителей частного охранного предприятия и администратор. После этого произошла драка со стрельбой.