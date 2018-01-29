Порошенко пригласил Ниинистё на Украину

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Президент Украины Пётр Порошенко поздравил Саули Ниинистё с убедительной победой на выборах президента Финляндии, передаёт пресс-служба украинского главы государства.

«Вместе с Ниинистё скоординировали позиции по углублению двустороннего диалога Украины и Финляндии», — написал Порошенко в Twitter.

Также украинский лидер пригласил Ниинистё осуществить визит на Украину.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Ниинистё с переизбранием на пост президента Финляндии.

28 января Ниинистё победил на выборах президента, набрав 62,7% после подсчёта 100% голосов.

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Украина
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