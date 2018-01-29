Украинский писатель обвинил Булгакова и Пушкина в плагиате

Украинский писатель Юрий Винничук в своей колонке на портале «Збруч» обвинил классиков русской литературы Михаила Булгакова и Александра Пушкина в плагиате.

По его словам, любой человек, который разбирается в литературе, «легко увидит всю вторичность романа «Мастер и Маргарита». Винничук отметил, что Булгаков брал идеи у различных авторов — Пьера Мак-Орлана, Александра Дюма, Марка Твена и Густава Майринка. Винничук добавил, что Булгаков «презирал украинцев».

«Словом, с Булгаковым проблема. Впрочем, как и с Пушкиным, которого французы не воспринимают, считая обычным эпигоном французской поэзии. Немало классических стихотворений Пушкина, в том числе «Письмо Татьяны», — это перепевы с французского», — добавил писатель.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал автора-исполнителя Владимира Высоцкого, музыканта Виктора Цоя, а также писателя Михаила Булгакова «симпатичными щупальцами русского мира», добавив, что они опасны для Украины.