Сын Высоцкого прокомментировал заявление об «опасности» его отца для Украины

Российский режиссёр, сценарист, сын автора-исполнителя Владимира Высоцкого Никита Высоцкий прокомментировал заявление директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который назвал Владимира Высоцкого, музыканта Виктора Цоя, а также писателя Михаила Булгакова «симпатичными щупальцами русского мира», добавив, что они опасны для Украины.

«Я слышал про несколько фамилий — в том числе моего отца, Булгакова, Цоя, — которых назвали «сладкими щупальцами России». Ничего нового не скажу — это заявление полемическое, политическое. Всерьёз к нему относиться бессмысленно. Такое заявление забудут через 15 минут после того, как кто-то вышел в эфир с этим. А Высоцкий, Булгаков, Цой — это надолго», — приводит kp.ru слова Никиты Высоцкого.

Ранее Вятрович назвал Высоцкого, Цоя и Булгакова «симпатичными щупальцами русского мира», отметив, что данные личности опасны для Украины. Позднее он пояснил свои слова.