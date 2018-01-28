Сын Высоцкого прокомментировал заявление об «опасности» его отца для Украины
- Никита Высоцкий
- РИА Новости
- © Владимир Трефилов
«Я слышал про несколько фамилий — в том числе моего отца, Булгакова, Цоя, — которых назвали «сладкими щупальцами России». Ничего нового не скажу — это заявление полемическое, политическое. Всерьёз к нему относиться бессмысленно. Такое заявление забудут через 15 минут после того, как кто-то вышел в эфир с этим. А Высоцкий, Булгаков, Цой — это надолго», — приводит kp.ru слова Никиты Высоцкого.
Ранее Вятрович назвал Высоцкого, Цоя и Булгакова «симпатичными щупальцами русского мира», отметив, что данные личности опасны для Украины. Позднее он пояснил свои слова.