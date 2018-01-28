Сын Высоцкого прокомментировал заявление об «опасности» его отца для Украины

Короткая ссылка
Российский режиссёр, сценарист, сын автора-исполнителя Владимира Высоцкого Никита Высоцкий прокомментировал заявление директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который назвал Владимира Высоцкого, музыканта Виктора Цоя, а также писателя Михаила Булгакова «симпатичными щупальцами русского мира», добавив, что они опасны для Украины.
Сын Высоцкого прокомментировал заявление об «опасности» его отца для Украины
  • Никита Высоцкий
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Я слышал про несколько фамилий — в том числе моего отца, Булгакова, Цоя, — которых назвали «сладкими щупальцами России». Ничего нового не скажу — это заявление полемическое, политическое. Всерьёз к нему относиться бессмысленно. Такое заявление забудут через 15 минут после того, как кто-то вышел в эфир с этим. А Высоцкий, Булгаков, Цой — это надолго», — приводит kp.ru слова Никиты Высоцкого.

Ранее Вятрович назвал Высоцкого, Цоя и Булгакова «симпатичными щупальцами русского мира», отметив, что данные личности опасны для Украины. Позднее он пояснил свои слова.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru