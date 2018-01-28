СМИ: Литовские госструктуры отказались от продукции «Лаборатории Касперского»

Государственные структуры Литвы полностью отказались от использования в своей деятельности продукции «Лаборатории Касперского».

Как сообщает la.lv, в декабре 2017 года правительство Литвы признало, что программное обеспечение компании якобы представляет потенциальную угрозу национальной безопасности, и утвердило процесс замены её продукции в течение 90 дней.

Несмотря на предоставленное время, ведомства страны решили не затягивать процесс.

«В настоящее время все администраторы в инфраструктуре информационных систем особой важности не используют это программное обеспечение либо его удалили», — заявили в Минобороны Литвы.

В Национальном центре кибернетической безопасности страны уточнили, что программами компании пользовались около 5% государственных учреждений.

В середине декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий запрет на использование американскими госструктурами программного обеспечения компании «Лаборатория Касперского».

13 сентября власти США обязали все государственные учреждения прекратить использование продукции «Лаборатории Касперского» в трёхмесячный срок.