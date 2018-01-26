В Facebook исключили «Лабораторию Касперского» из списка предлагаемых продуктов

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Американская компания Facebook удалила «Лабораторию Касперского» из списка антивирусных программ, предлагаемых для покупки пользователям одноименной социальной сети, передаёт РИА Новости.

«В октябре 2017 года, мы исключили антивирусную программу Касперского из списка продуктов, которые мы делаем доступными для наших пользователей», — отмечается в письменных показаниях компании комитету по разведке сената США.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий запрет на использование госструктурами программного обеспечения компании «Лаборатория Касперского».

13 сентября американские власти обязали все государственные учреждения страны прекратить использование продукции «Лаборатории Касперского» в трёхмесячный срок. Как сообщалось, программы компании якобы могут быть использованы для нанесения ущерба национальной безопасности США.

В самой компании «Лаборатория Касперского» опровергли все обвинения в кибершпионаже. 

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