Аваков рассказал о высоком общественном доверии к МВД на Украине

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о высоком общественном доверии к украинскому МВД.

«Я считаю, что нам удалось придержаться основного вектора наших усилий — обеспечение безопасности человека, безотлагательное реагирование на угрозу её интересам, повышение качества услуг в системе МВД. Как результат, можем констатировать высокий уровень общественного доверия ко всем службам, которые входят в сферу ответственности МВД», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

Ранее Аваков заявил, что департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины каждый день задерживает подозреваемых в правонарушениях полицейских и не скрывает этот «процесс самоочищения».

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