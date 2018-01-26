Аваков сообщил о группе боевиков, готовивших теракты в отношении властей Украины

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что группа боевиков готовила террористические атаки на государственные учреждения и украинских чиновников.

«Речь идёт о большой группе злоумышленников, которая совершила несколько заказных убийств и покушений на убийство в городе Киеве. Из них названы не все, только те, которые следствие приняло решение открыть», — приводятся слова Авакова на сайте МВД Украины.

Также Аваков отметил, что «группа боевиков готовила террористические атаки на государственные учреждения, в том числе и устранение ряда государственных функционеров, министра и других должностных лиц».

Ранее глава МВД рассказал о «процессе самоочищения» в рядах украинской полиции.

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