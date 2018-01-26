Аваков рассказал о «процессе самоочищения» в рядах украинской полиции

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины каждый день задерживает подозреваемых в правонарушениях полицейских и не скрывает этот «процесс самоочищения».

«К большому сожалению, департамент внутренней безопасности Национальной полиции ежедневно задерживает одного-двух «нечистых» полицейских», — приводит сайт Нацполиции слова Авакова.

Он отметил, что 140 тыс. полицейских, работающих по всей стране, — это огромное подразделение, которое нужно менять шаг за шагом.

«Мы умышленно не скрываем те случаи, которые обнаруживаем. Мы делаем это для того, чтобы преподать урок всем полицейским по поводу того, как надо выстраивать свою службу. Также мы хотим, чтобы общество видело процесс самоочищения», — добавил глава МВД.

Ранее Аваков оценил степень свободы слова на Украине на пять с плюсом.