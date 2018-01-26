Аваков оценил уровень свободы слова на Украине

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Глава МВД Украины Арсен Аваков во время общения с журналистами в городе Хмельницкий оценил степень свободы слова в стране «на пять с плюсом».

«Я бы оценил на пять с плюсом, потому что есть свобода слова и не всегда есть ответственность», — приводит РИА Новости ответ Авакова на вопрос о том, на сколько балов он бы оценил свободу слова на Украине по пятибалльной шкале.

Он отметил, что «свобода слова является ключевым приоритетом» на Украине.

«У нас есть старая советская привычка, которая есть у администраторов: пытаться влиять на СМИ, поддавливать их, корректировать. Но за эти годы (начиная с 2005-го), я думаю, на Украине сложилась система, когда свобода слова является ключевым приоритетом», — добавил он.

Ранее международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала отчёт, в котором указывается, что власти Украины не справляются с соблюдением прав человека в стране.

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