В Human Rights Watch заявили, что Украина не выполняет обещания по соблюдению прав человека

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала отчёт, в котором указывается, что власти Украины не справляются с соблюдением прав человека в стране.

Как говорится на сайте организации, в 2017 году на Украине отказались от важных обещаний касательно прав человека.

«В прошлом году Киев рассматривал свои правозащитные обязательства так, будто они были необязательными», — указала сотрудница Human Rights Watch Таня Купер, отвечающая за украинский регион.

По её словам, власти страны не только предлагали законы, которые подрывают основные свободы украинцев, но и осуществляли «некоторые глубоко недемократические практики».

В частности, в докладе говорится, что в последние месяцы правительство Украины сделало ряд шагов, чтобы ограничить свободу слова, свободу средств массовой информации и свободу объединений, объясняя свои действия необходимостью противостоять российской агрессии.

В сентябре в HRW обвинили Службу безопасности Украины в пытках и незаконном задержании Дарьи Мастикашевой, обвинённой в госизмене.