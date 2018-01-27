В столице Азербайджана произошёл взрыв газа

В центре Баку произошёл взрыв около станции метро.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев события.

Отмечается, что инцидент произошёл в многоэтажном жилом здании, расположенном на улице Диляры Алиевой, которая находится около станции метро «28 мая».

По имеющимся данным, причиной взрыва стал газ. Находящимся в округе торговым объектам нанесён ущерб.



Как уточняет азербайджанское агентство Trend, утечка газа произошла в офисе, располагающемся в 18-этажном здании.

Ранее сообщалось, что в Стокгольме в районе Худдинге произошёл взрыв, в результате которого пострадал мужчина. Предполагается, что он взял в руки неизвестный предмет, который сдетонировал. Позднее мужчина скончался.



