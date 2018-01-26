Порошенко назвал блестящим диалог Украины с Трампом

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Президент Украины Пётр Порошенко оптимистично настроен в вопросе отношений с США. Об этом он заявил в ходе выступления на панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе.

«Украина имеет блестящий диалог с господином Трампом. Я провёл две полные встречи, состоялись многочисленные обсуждения, мы получили оружие, получили чрезвычайно мощную поддержку от конгресса США, причём от обеих партий. И мы можем оставаться оптимистичными», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Порошенко и Трамп проведут переговоры в ходе форума в Давосе.

В Белом доме сообщили, что такая встреча не запланирована, однако лидеры могут встретиться на одном из мероприятий.

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