Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Саакашвили об отводе прокурора

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Суд в Киеве отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили об отводе одного из прокуроров — Александра Говорущака.

«Суд постановил в заявлении защитника об отводе отказать», — цитирует «Укринформ» судью.

Ранее сообщалось, что защита Саакашвили заявила ходатайство об отводе одного из прокуроров.

Суд ранее также отказал Саакашвили в удовлетворении иска о предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

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