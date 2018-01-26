В МВД Украины назвали причину крушения вертолёта в Кременчуге
В МВД Украины сообщили, что вертолёт Ми-8 в городе Кременчуге Полтавской области мог потерпеть крушение из-за того, что пилоты не заметили растяжку телебашни.
«По предварительной версии следствия, вертолёт летел на небольшой высоте и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни», — говорится в сообщении МВД.
Отмечается, что при падении вертолёта погибли 4 человека, находившихся в кабине.
25 января сообщалось, что в Кременчуге упал вертолёт. Возбуждено уголовное дело.
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