В МВД Украины назвали причину крушения вертолёта в Кременчуге

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В МВД Украины сообщили, что вертолёт Ми-8 в городе Кременчуге Полтавской области мог потерпеть крушение из-за того, что пилоты не заметили растяжку телебашни.

«По предварительной версии следствия, вертолёт летел на небольшой высоте и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни», — говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что при падении вертолёта погибли 4 человека, находившихся в кабине.

25 января сообщалось, что в Кременчуге упал вертолёт. Возбуждено уголовное дело.

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