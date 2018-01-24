Экс-глава СБУ: ни одна страна мира не увеличила безопасность США так, как Украина

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Бывший руководитель СБУ Игорь Смешко заявил, что Украина является страной, которая наиболее значительно увеличила безопасность США.

«Мы отдали третий ядерный потенциал в мире, увеличив безопасность Соединённых Штатов так, как ни одна страна мира не увеличивала за всю историю существования США», — цитирует Смешко телеканал NewsOne.

Он отметил, что большинство в конгрессе США стремятся поддержать Украину, в то время как американский президент Дональд Трамп «хотел бы хороших отношений с Россией».

По его словам, Киев мог бы усилить поддержку со стороны Запада и США, если воспользуется форматом Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Ранее Минсельхоз США рассказал о сложностях в поиске партнёров на Украине.

Подробнее — в материале RT.

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