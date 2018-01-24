Экс-глава СБУ: ни одна страна мира не увеличила безопасность США так, как Украина

Бывший руководитель СБУ Игорь Смешко заявил, что Украина является страной, которая наиболее значительно увеличила безопасность США.

«Мы отдали третий ядерный потенциал в мире, увеличив безопасность Соединённых Штатов так, как ни одна страна мира не увеличивала за всю историю существования США», — цитирует Смешко телеканал NewsOne.

Он отметил, что большинство в конгрессе США стремятся поддержать Украину, в то время как американский президент Дональд Трамп «хотел бы хороших отношений с Россией».

По его словам, Киев мог бы усилить поддержку со стороны Запада и США, если воспользуется форматом Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Ранее Минсельхоз США рассказал о сложностях в поиске партнёров на Украине.

Подробнее — в материале RT.