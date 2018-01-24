Сенатор оценил положения новой резолюции ПАСЕ по Украине

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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов оценил в беседе с НСН положения новой резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы по Украине.

«Мы вынужденно совершили этот шаг (признание паспортов, выданных на территориях самопровозглашённых ЛНР и ДНР. — RT) по одной простой причине — потому что украинские власти своих граждан просто не замечают, а условия, которые они создали, похожи на блокаду», — заявил сенатор.

По его словам, в таких условиях необходимо хоть как-то помочь физическим лицам, которые являются гражданами Украины, из гуманитарных соображений, чтобы эти люди могли выживать.

«Только для этого было и сделано. А эти ребята, которые принимают резолюции, они далеки от гуманизма, как Земля от Ньютона», — добавил Климов.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» судьбу возможных новых исков Киева к Москве.

Во вторник, 23 января, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «О гуманитарных последствиях войны на Украине». В частности, Москву призывают перестать признавать паспорта ДНР и ЛНР.

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