Эксперт прокомментировал возможные международные иски Украины к России

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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько оценил судьбу возможных новых исков Киева к Москве, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Как заявил эксперт, это не более, чем имитация бурной деятельности украинских властей.

«Стокгольмский арбитраж стал наглядным показателем, что даже в спорах между хозяйствующими субъектами украинская сторона ничего не может предъявить России», — отметил Безпалько.

По его оценке, шансов, что Москва в результате подобных разбирательств понесёт какие-либо потери, нет, и доказательством служит прошлое разбирательство в Гааге по якобы расовой и языковой дискриминации в Крыму.

Ранее глава МИД Украины рассказал, что Киев передаст в Международный арбитражный суд меморандум о якобы нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.

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