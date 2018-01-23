Эксперт прокомментировал возможные международные иски Украины к России
Как заявил эксперт, это не более, чем имитация бурной деятельности украинских властей.
«Стокгольмский арбитраж стал наглядным показателем, что даже в спорах между хозяйствующими субъектами украинская сторона ничего не может предъявить России», — отметил Безпалько.
По его оценке, шансов, что Москва в результате подобных разбирательств понесёт какие-либо потери, нет, и доказательством служит прошлое разбирательство в Гааге по якобы расовой и языковой дискриминации в Крыму.
Ранее глава МИД Украины рассказал, что Киев передаст в Международный арбитражный суд меморандум о якобы нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.