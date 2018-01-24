СК возбудил уголовные дела по фактам обстрела автобуса и гражданской инфраструктуры в Донбассе
Как отмечается, дела возбуждены в отношении неустановленных военнослужащих ВСУ и Нацгвардии Украины.
«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России», — говорится в сообщении.
По версии СК, 21 января в результате обстрела пассажирского автобуса у КПП самопровозглашённой Донецкой народной республики «Еленовка» скончался мирный житель, ещё один получил ранения.
Кроме того, 22 января был произведён прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры в городе Докучаевске, при котором пострадали пять мирных граждан.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил ещё пять уголовных дел в связи с обстрелами в Донбассе.