СК возбудил уголовные дела по фактам обстрела автобуса и гражданской инфраструктуры в Донбассе

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Следственный комитет России возбудил ещё два уголовных дела по фактам обстрела пассажирского автобуса и объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе. Об этом говорится в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко, поступившем в распоряжение RT.

Как отмечается, дела возбуждены в отношении неустановленных военнослужащих ВСУ и Нацгвардии Украины.

«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России», — говорится в сообщении.

По версии СК, 21 января в результате обстрела пассажирского автобуса у КПП самопровозглашённой Донецкой народной республики «Еленовка» скончался мирный житель, ещё один получил ранения.

Кроме того, 22 января был произведён прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры в городе Докучаевске, при котором пострадали пять мирных граждан.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил ещё пять уголовных дел в связи с обстрелами в Донбассе.

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