СК возбудил новые дела по фактам обстрелов ВСУ гражданской инфраструктуры в Донбассе

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов ВСУ гражданской инфраструктуры в Донбассе. Об этом говорится в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко, поступившем в распоряжение RT.

Как отмечается, дела возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК России («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»).

По данным следствия, 9—10 января военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины обстреляли гражданскую инфраструктуру в селе Саханка самопровозглашённой Донецкой народной республики, а также в Киевском районе Донецка. В результате пострадали трое мирных жителей.

Ранее сообщалось, что СК возбудил ещё пять уголовных дел в связи с обстрелами в Донбассе.