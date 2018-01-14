Бастрыкин рассказал об уголовных делах о реабилитации нацизма на Украине

С 2014 года Следственный комитет России возбудил 209 уголовных дел, связанных с событиями на Украине, по которым в том числе проходят 72 представителя ВСУ. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин.

«Украинские военнослужащие в течение трёх лет неоднократно обстреливали из тяжёлых видов вооружения неизбирательного характера гражданские объекты, в том числе жилые дома, школы, больницы Донбасса, что привело к гибели сотен мирных людей. И Следственный комитет России квалифицирует эти действия по статье Уголовного кодекса «Применение запрещённых средств и методов ведения войны», — рассказал Бастрыкин «Российской газете».

При этом он отметил, что параллельно продолжаются расследования обстоятельств нападений на российские заграничные учреждения, расположенные на территории Украины и пользующиеся международной защитой, а также осквернения посвящённых борьбе с фашизмом сооружений и символов российской воинской славы.

«Думаю, помните, что сделали украинские националисты с такими памятниками в городе Глиняны Львовской области, в Новомосковске Днепропетровской области. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по статье нашего Уголовного кодекса «Реабилитация нацизма» и устанавливаются обстоятельства этих преступлений», — добавил Бастрыкин.

Ранее радикалы из организации «Чёрный комитет» закрыли Российский центр науки и культуры в Киеве.