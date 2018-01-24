В МИД Украины призвали усилить санкции против России из-за ситуации с ПАСЕ

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Санкции в отношении России должны быть усилены после заявления о намерении не выполнять резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«Россия не выполняет не только резолюции ПАСЕ, но и международное право в целом. Понимает язык силы и санкций. Санкции следует усиливать», — написала Беца в Twitter.

Ранее, как сообщал ТАСС, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой после заседания специальной комиссии по гармонизации органов Совета Европы заявил, что резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), касающиеся российского Крыма, не будут исполнены никогда. По его словам, воссоединение Крыма с Россией — «это исторический факт».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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Украина
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