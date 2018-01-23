В Совфеде заявили, что Россия примет участие в следующем заседании группы по работе СЕ и ПАСЕ

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв заявил, что следующее заседание рабочей группы по гармонизации работы органов ПАСЕ и Совета Европы с участием России состоится в марте в Париже.

«16 марта в Париже следующее заседание группы, затем третье заседание группы в апреле в рамках сессии, и затем ещё одно заседание группы, очевидно, пока без сроков, в мае месяце до начала июньской сессии», — цитирует сенатора РИА Новости.

Отвечая на вопрос, будут ли принимать участие российские представители в заседаниях, Косачёв отметил: «Пока нет никаких противопоказаний, чтобы не участвовать в этой рабочей группе и дальше, потому что мы здесь участвуем на равных».

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что Россия заплатит свой взнос в Совет Европы, когда вернётся к полноправной работе в ПАСЕ.

Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации делегации документы в ПАСЕ, поскольку парламентариев в 2014—2015 годах лишили права голоса.