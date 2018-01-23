В Госдуме назвали пиаром заявление Климкина по предложению о передаче военной техники из Крыма
«Россия свою позицию обозначила, принять её или не принять — это дело украинской стороны. Заявление Климкина означает только одно: они упорствуют в непризнании реалий — того, что Крым вернулся в состав России, плотно интегрирован в российское пространство, и это, без всяких сомнений, часть Российской Федерации, поэтому попытки поставить это под сомнение не имеют никакого смысла. Я думаю, что не имеет особого значения, заберёт Украина технику или не заберёт, но то, что они хотят сделать из этого некий сиюминутный пиар, — факт налицо», — полагает Новиков.
Ранее Павел Климкин назвал предложение российского президента передать военную технику из Крыма украинской стороне трюком. Кроме того, он отметил, что в ближайшее время Киев денонсирует ещё восемь соглашений с Россией.
11 января Владимир Путин заявил о готовности России передать Украине военную технику из Крыма.