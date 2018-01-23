В Госдуме назвали пиаром заявление Климкина по предложению о передаче военной техники из Крыма

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который назвал предложение президента России Владимира Путина передать военную технику из Крыма украинской стороне трюком.

«Россия свою позицию обозначила, принять её или не принять — это дело украинской стороны. Заявление Климкина означает только одно: они упорствуют в непризнании реалий — того, что Крым вернулся в состав России, плотно интегрирован в российское пространство, и это, без всяких сомнений, часть Российской Федерации, поэтому попытки поставить это под сомнение не имеют никакого смысла. Я думаю, что не имеет особого значения, заберёт Украина технику или не заберёт, но то, что они хотят сделать из этого некий сиюминутный пиар, — факт налицо», — полагает Новиков.

Ранее Павел Климкин назвал предложение российского президента передать военную технику из Крыма украинской стороне трюком. Кроме того, он отметил, что в ближайшее время Киев денонсирует ещё восемь соглашений с Россией.

11 января Владимир Путин заявил о готовности России передать Украине военную технику из Крыма.