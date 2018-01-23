В Совфеде отреагировали на заявление Климкина по предложению о передаче военной техники из Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который назвал предложение президента России Владимира Путина передать военную технику из Крыма украинской стороне трюком.

«Я замечу, что не одно заявление сделали по поводу этого предложения политики Украины. Гройсман отвечал, говоря, что Украина готова принять технику вместе с Крымом, Климкин включился. Я считаю, что в любом случае технику они заберут. Заберут не сегодня, так завтра. Заявления, которые делают представители Украины, свидетельствуют о том, что они до сих пор нацелены на обострение отношений с Россией. Они настроены продолжать рвать связи. Климкин в своём выступлении говорил, что собираются денонсировать ещё около десятка договоров. Но рано или поздно отношения России и Украины будут улучшаться, может, не при нынешнем руководстве, но при следующих однозначно», — отметил Цеков.

Ранее Климкин назвал предложение передать военную технику из Крыма украинской стороне трюком. Кроме того, он заявил, что в ближайшее время Киев денонсирует ещё восемь соглашений с Россией.

11 января Владимир Путин заявил о готовности России передать Украине военную технику из Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.