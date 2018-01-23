В Совфеде отреагировали на заявление Климкина по предложению о передаче военной техники из Крыма
«Я замечу, что не одно заявление сделали по поводу этого предложения политики Украины. Гройсман отвечал, говоря, что Украина готова принять технику вместе с Крымом, Климкин включился. Я считаю, что в любом случае технику они заберут. Заберут не сегодня, так завтра. Заявления, которые делают представители Украины, свидетельствуют о том, что они до сих пор нацелены на обострение отношений с Россией. Они настроены продолжать рвать связи. Климкин в своём выступлении говорил, что собираются денонсировать ещё около десятка договоров. Но рано или поздно отношения России и Украины будут улучшаться, может, не при нынешнем руководстве, но при следующих однозначно», — отметил Цеков.
Ранее Климкин назвал предложение передать военную технику из Крыма украинской стороне трюком. Кроме того, он заявил, что в ближайшее время Киев денонсирует ещё восемь соглашений с Россией.
11 января Владимир Путин заявил о готовности России передать Украине военную технику из Крыма.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.