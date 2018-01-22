В МИД Украины заявили, что число погибших граждан страны в Кабуле может увеличиться до семи
«Обновленная информация о теракте в Кабуле: число погибших украинцев может увеличиться до семи человек», — написал он.
Оновлена інформація про теракт у Кабулі: кількість загиблих українців може збільшитися до семи осіб. Триває оперативна робота з компетентними органами Афганістану.— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 21 января 2018 г.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о гибели шести украинских граждан в результате инцидента в Кабуле.
20 января группа вооружённых людей совершила нападение на популярный среди иностранцев отель в афганской столице. Позднее СМИ сообщили о гибели 43 человек в результате произошедшего.
Ответственность за нападение взяло на себя движение «Талибан»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.