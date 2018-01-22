В МИД Украины заявили, что число погибших граждан страны в Кабуле может увеличиться до семи

Короткая ссылка
Официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в своём Twitter заявил, что число граждан страны, погибших в результате нападения боевиков на отель Intercontinental в Кабуле может увеличиться до семи.

«Обновленная информация о теракте в Кабуле: число погибших украинцев может увеличиться до семи человек», — написал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о гибели шести украинских граждан в результате инцидента в Кабуле.

20 января группа вооружённых людей совершила нападение на популярный среди иностранцев отель в афганской столице. Позднее СМИ сообщили о гибели 43 человек в результате произошедшего.

Ответственность за нападение взяло на себя движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru