США обнародовали программу интеграции Донбасса в экономику Украины и Европы

Американское правительственное агентство USAID в день принятия Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса опубликовало программу интеграции региона в украинскую и европейскую экономику.

Согласно тексту документа, с которым ознакомился RT, подрядчик USAID прежде всего должен будет работать с предпринимателями Донбасса.

Как отмечается, конфликт отрезал области, подконтрольные правительству, от их традиционных рынков, привёл к притоку беженцев и нанёс ущерб инфраструктуре региона.

«В свете продолжающегося конфликта ожидается дальнейшая дестабилизация. Подрядчик должен сгладить эти негативные факторы, способствуя экономическим связям между донбасскими фирмами и другими рынками Украины, ЕС и мира», — говорится в документе.

Подрядчик будет финансово поддерживать промышленников Донбасса и переучивать рабочих на востоке Украины, чтобы подготовить их к развитию новых отраслей промышленности, а также работать с учебными центрами, техникумами и вузами.

Подробнее — в материале RT.