В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о четырёх случаях обстрела со стороны украинских силовиков.

«Обстрелам подверглись районы сёл Логвиново, Весёлая Гора и Веселогоровка», — приводит Луганский информационный центр данные оборонного ведомства республики.

Уточняется, что огонь вёлся из 122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал ФАН предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля разместить вооружённый миротворческий контингент в Донбассе.