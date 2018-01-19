В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о четырёх случаях обстрела со стороны украинских силовиков.

«Обстрелам подверглись районы сёл Логвиново, Весёлая Гора и Веселогоровка», — приводит Луганский информационный центр данные оборонного ведомства республики.

Уточняется, что огонь вёлся из 122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал ФАН предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля разместить вооружённый миротворческий контингент в Донбассе.

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