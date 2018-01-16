В ЛНР заявили об одном случае обстрела со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили об одном случае обстрела со стороны украинских силовиков.

«Киевские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР... Огонь из вооружения БМП вёлся по району села Логвиново», — приводит Луганский информационный центр данные оборонного ведомства республики.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал ФАН предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля разместить вооружённый миротворческий контингент в Донбассе.